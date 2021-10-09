السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نرمين الفقي تكشف سر رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي

قالت النجمة نرمين الفقي إنها تصور مسلسلها الجديد «إلا أنا» وهي حكاية «عالهامش» ضمن حكايات المسلسل التي تقدم حالياً ويشاركها البطولة الفنان صبري فواز.

وأضافت نرمين الفقي في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، أنها سعيدة بتقديم تلك التجربة، مشيرة إلى أنها لا تشعر الجمهور بالملل خاصة أنك تقدم رسالة في عدد حلقات معين، حيث يقدم مسلسل «إلا أنا» في عشر حلقات ويعرض منه حكايات منفصلة خلال هذه الأيام.

وتابعت نرمين الفقي، أنها عادت الي تصوير مسلسل “ِشارع تسعة"، وذلك بعد توقف عام بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدة أن العمل سيكون مفاجأة للجمهور وسيتم عرضه عبر أحد المنصات الاليكترونية.

وكشفت نرمين الفقي عن سر رشاقتها بطريقة مضحكة قائلة: “أهم حاجة الواحد يكون قلبه نضيف وكويس”.

حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا" تشارك فى بطولتها مع عدد كبير من الفنانين منهم صبرى فواز، جيهان خليل، محمود عمرو ياسين، وهايدى رفعت، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد نرمين الفقى دورسيدة متزوجة من صبرى فواز ولديها منه ابنان في مرحلة الشباب وتمرالعائلة بالعديد من التقلبات خلال الأحداث.

خالد الصاوي الفن ماضي محمد شهر رمضان جمهور قنا هايدي رفعت محمود عمرو ياسين نور محمود

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