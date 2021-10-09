السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصول أول رحلة بريطانية إلى مطار الغردقة الاثنين

مطار الغردقة
مطار الغردقة

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، أن أول رحلة بريطانية ستصل إلى مطار الغردقة الاثنين المقبل.

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور» أن المقاصد السياحية المختلفة تشهد حاليا طلب سياحي من الأسواق الكبرى المصدرة لها عالميا، وما تم من تطعيمات للعاملين بالمنشأت الفندقية فقد تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية ومطروح والصعيد وجاري تطعيم العاملين بفنادق القاهرة.

المنشآت الفندقية الرحلات الانجليزية مطار الغردقة المنشآت الفندقية والسياحية طلب سياحى جنوب سيناء البحر الاحمر

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سواقى الفيوم باقية

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