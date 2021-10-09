وصول أول رحلة بريطانية إلى مطار الغردقة الاثنين

كشف علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشأت الفندقية، أن أول رحلة بريطانية ستصل إلى مطار الغردقة الاثنين المقبل.

وأضاف «عاقل» في تصريحات لـ«الدستور» أن المقاصد السياحية المختلفة تشهد حاليا طلب سياحي من الأسواق الكبرى المصدرة لها عالميا، وما تم من تطعيمات للعاملين بالمنشأت الفندقية فقد تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية ومطروح والصعيد وجاري تطعيم العاملين بفنادق القاهرة.