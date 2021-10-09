السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع كيلو ونصف هيروين واستروكس في القناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة"، بحوزته كمية من المواد المخدرة "الاستروكس والبودر وأقراص مخدرة متنوعة"، وسلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية وملاحقة العناصر الإجرامية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود معلومات بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذا من منزله وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى. وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية بالمركز وتمكنوا من ضبط "أيمن م د م"، 43 سنة، عاطل، مقيم أبو الغيط دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه سبق اتهامه فى 4 قضايا "مخدرات وسرقة"، وبحوزته 1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و500 جرام من مخدر البودر، و94 قرص مخدر مختلف الأنواع "أبتريل وترامادول"، وسلاح أبيض "كتر"، ومبلغ مالى 840 جنيها، و2 هاتف محمول. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهواتف للاتصال بعملائه، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القناطر الخيرية مركز شرطة المباحث الجنائية اقراص مخدرة سلاح أبيض الاتجار بالمواد المخدرة مخدر الاستروكس مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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