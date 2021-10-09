محمد نور يستعد للعودة إلى السينما بـ«قرار حازم»

عبر الفنان محمد نور عن سعادته بنجاح أغنيته «نجمة معدية» مع فريقه واما، و«جاني في ملعبي» التي طرحها بشكل منفرد.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيطرح عدد من الأغنيات المختلفة بنظام السينجل.

وأكد «نور» أن فريق واما الغنائي الذي يضمه مع أحمد فهمي، ونادر حمدي، وأحمد الشامي، سيقدم أغنية سينجل جديدة، خلال الأشهر المقبلة بعد مشاركتهم معا في بطولة عمل إذاعي بعنوان دايرة الشك خلال موسم رمضان الماضي، عبر إحدى الإذاعات المصرية الخاصة.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور» أنه يستعد لعودته من جديد إلى السينما بفيلم جديد «قرار حازم» وسيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيصور في البحرين خلال نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر.

وكشف «نور» تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد المقرر طرحه بدور العرض نهاية العام الحالي، مؤكدا أن العمل يدور في إطار كوميدي ويشارك في بطولته عدد من الأطفال من بينهم أدهم، ونجلي عمر، ويتضمن عدداً كبيراً من الأغنيات، لافتاً إلى أنه كان مقرراً البدء في تصويره منذ عدة أشهر، ولكننا توقفنا منذ فترة بسبب حالة الإغلاق.