«الصدفية».. الأطعمة الجيدة للمرض الأشهر بين المراهقين

إذا كنت مصابًا بالصدفية ، فإن ما تأكله وتشربه قد يحدث فرقًا في شعورك، فلا يعرف العلماء على وجه اليقين ما إذا كان اتباع نظام غذائي معين أو الابتعاد عن بعض الأطعمة يمكن أن يزيل التوهجات أم لا، ولكن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة يمكن أن يعزز صحتك العامة، وقد يخفف الأعراض لدى بعض الأشخاص.

في التقرير التالي سلط خبراء التغذية بموقع "WebMD" الطبي، الضوء على الأطعمة الجيدة لمرضى الصدفية.

تناول المزيد من الخضر الورقية الداكنة

أوضح الأطباء، أن الخضروات الورقية الداكنة، مليئة بمضادات الأكسدة، التي تحمي خلاياك من الالتهابات، حيث يساعد ذلك في علاج أعراض الصدفية لديك، بالإضافة إلى ذلك فإن الخضر الورقية منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، لذا فهي صديقة للنظام الغذائي.

الأسماك الدهنية:

يمكن أن تساعد دهون أوميجا 3 في علاج الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة لديك، لذلك من الجيد وضع السمك في القائمة مرتين على الأقل في الأسبوع.

ووفقًا لإحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين تناولوا 6 أونصات من الأسماك الدهنية أسبوعيًا شهدوا تحسنًا في أعراض الصدفية لديهم، فهي تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب أيضًا.

الحبوب الكاملة:

يمكن أن تخفف الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الالتهابات، حيث يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، حيث أظهرت الأبحاث أن التخلص من أرطال الوزن يمكن أن يساعد في علاج أعراض الصدفية.

زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على دهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات، فهو أيضًا عنصر أساسي في حمية البحر الأبيض المتوسط.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يأكلون بهذه الطريقة - بالتركيز على الفواكه والخضروات والأسماك والفاصوليا والحبوب الكاملة ، إلى جانب زيت الزيتون - يعانون من الصدفية بشكل أقل حدة.

الفاكهة:

تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات الأخرى التي تحارب الالتهابات، وللحصول على أكبر دفعة، تناول مجموعة متنوعة من الألوان.

كما يحتوي التوت والكرز والتفاح على مضادات أكسدة تسمى بوليفينول، بينما يحتوي البرتقال والبطيخ على نسبة عالية من فيتامين سي.

الفاصوليا:

تعتبر الفاصوليا من المصادر الجيدة للبروتين والألياف ومضادات الأكسدة، حيث يمكن أن تساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة وتخفيف الالتهاب في جسمك، حيث تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد في علاج أعراض الصدفية.