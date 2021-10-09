توصيل مياه الشرب لـ12 مدرسة جديدة ببني سويف

أعلنت دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، السبت، أنه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم قامت الشركة بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي لعدد 12 مدرسة على مستوى المحافظة.

وانتهت الشركة من توصيل خدمات المياه لـ3 مدارس بمركز الفشن وهم مدرسة الصناعة بالفنت الشرقية فريد المهدي بالفنت الغربية، وأقفهص للتعليم الأساسي، و3 مدارس بمركز أهناسيا وهم كوم الرمل الإعدادية، ودير براوة للتعليم الأساسي، وقلة الإعدادية المشتركة، ومدرستان بمركز ناصر وهم: (الرياض الابتدائية، والثانوية الفنية بنات بالرياض) ومدرسة النصر بأنفسط بمركز الواسطي، إضافة إلى مدرسة الشمشرجي الإعدادية ببدهل بمركز سمسطا، والمدرسة الابتدائية بدموشيا التابعة لأهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، ومدرسة نجع مطير الإبتدائية ببياض العرب شرق النيل.

يأتي ذلك حرصًا من الشركة على ضرورة تذليل أي معوقات لبدء العام الدراسي حيث أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد ليبدأ الطلاب عامهم الدراسى دون أي مشكلات.

أكد محافظ بني سويف انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الذي انطلق، السبت: "في 300 مدرسة على مستوى المحافظة من المدارس التي تعمل بنظام "الفترتين صباحي ومسائي ومدارس الفترة الممتدة "، فيما تنتظم الدراسة غدا في جميع المدارس التي تزيد عن 2340 مدرسة على مستوى المحافظة بإجمالي 813 ألف و568 طالبًا وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.

جاء ذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية ووفق الخطة التي تم إعدادها بالتعاون بين مديريتي التعليم والصحة، بهدف توفير أجواء صحية وآمنة في ظل التعامل مع جائحة كورونا، وضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا ومناسبة.