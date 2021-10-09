الحبيب الجفري: ما أقسى القلوب التى لا تحن ولا تشتاق إلى النبي

قال الداعية اليمني الحبيب على الجفري، رئيس مؤسسة طابا للدراسات والبحوث، لقد حن الجذع وبكى لرسول الله (ص)، فما أقسى القلوب التي لا تحن ولا تشتاق إليه، فالنبى الكريم هو الرحمة المهداة والنعمة الإلهية للبشرية كلها، لذلك وجب علينا فى ذكرى مولده أن نحتفى ونحتفل بيوم قدومه (ص).

وأضاف الجفري، عبر صفحته الرسمية قائلًا: مولد النبى الكريم هو يوم عيد للأمة كلها فينبغى علينا فى هذا اليوم أن نفرح ونسعد ونوسع على أهلنا وأحبابنا، لأن نبينا الأمين كان لديه صفة الكرم فيجب علينا أن نكون كرماء مع الجميع فى هذا اليوم المبارك.

كان التأسيس الفعلي لمعالم الطريقة على يد محمد بن علي باعلوي الملقب بـ"الفقيه المقدَّم"، المولود بمدينة تريم في حضرموت سنة 574 هـ، والمتوفى بها سنة 653 هـ، الذي تلقى عن الشيخ أبي مدين المغربي بواسطة بعض أصحاب أبي مدين الذين وصلوا مكة المكرمة.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله بلفقيه: "أصل طريق السادة آل باعلوي الطريقة المدْيَنية، طريق الشيخ أبي مدين شعيب المغربي، وقطبها ومدار حقيقتها الشيخ الفقيه الإمام محمد بن علي باعلوي الحسيني الحضرمي، تلقاها عنه الرجال عن الرجال، وتوارثها عنه الأكابر أولو المقامات والأحوال".