تفاصيل حبس المتهمين فى قضية «السجود للكلب» عامين (إنفوجراف)

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، على الطبيب "ع. خ" وطبيب آخر وموظف إداري بمستشفى خاص، لاتهامهم بارتكاب جريمة التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، ووضعه موضع السخرية والحط من شأنه وطلبهم منه بالسجود لكلب بالحبس عامين للمتهمين وغرامة 100 ألف جنيه.

التهمة

- أحالتهم النيابة بتهم التنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

- النيابة أقامت الدليل ضد المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه.

بداية القضية

- كانت البداية عندما رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام الشهر الماضي تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنان آخران على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات.

- سألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ.

- ألقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما.

- برَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع.