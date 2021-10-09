وزير الزراعة: المزارع أصبح يدرك القيمة الاقتصادية لقش الأرز

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وطارق رحمي، محافظ الغربية، لقاءً مفتوحًا حضره عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والمزارعين والإعلاميين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، بديوان عام المحافظة.

واستعرض وزير الزراعة الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة بمختلف المحافظات وتحقيق الأمن الغذائي، والمشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها حاليًا، فضلًا عن المبادرات التي تتبناها الدولة لتحسين معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأجاب القصير على استفسارات الحضور حول عدد من الموضوعات على رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، والتحول لنظم الري الحديث، وجهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ومشروعات المنفعة العامة، ومراكز تجميع الأليان، والمشروع القومي لاعادة احياء البتلو.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا؛ للحد من ظاهرة حرق قش الأرز، حيث أكد د. علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول الأرز بالغربية، بلغت نحو ٧٧ ألف فدان، تم حتى الآن حصاد ٤١ ألف فدان، بنسبة تصل إلى ٥٣٪ من إجمالي المساحة المنزرعة.

وأضاف عزوز أنه تم إنشاء 18 موقعًا لتجميع قش الأرز بالغربية وتنظيم نحو ١٥٠٠ نشاط إرشادي يشمل ندوات إرشادية وتوعوية واجتماعات مع مسئولي الزراعة، فضلًا عن أيام الحقل والحصاد.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن المزارع أصبح يدرك حاليًا القيمة الاقتصادية لقش الأرز، وأن له عددًا من الاستخدامات المهمة على رأسها استخدامه في تصنيع الأعلاف غير التقليدية والأسمدة العضوية، إضافة إلى عدد من الاستخدامات الصناعية الأخرى، لافتًا إلى أنه بدأ هذا العام استخدامه في تصنيع الأخشاب المسطحة، الأمر الذي يسهم في تقليل استيراد الأخشاب.

أشار عزوز إلى أن المنظومة أتت بثمارها ونجحت في القضاء خلال الأعوام الماضية على السحابة السوداء، والحد من تلوث البيئة.