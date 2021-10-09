السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ 5 جنيهات.. 4 أنواع لـ«دليفري» توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل

اسطوانات البوتاجاز
اسطوانات البوتاجاز

وفرت وزارة التموين خدمة الدليفري لتوصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل برسم رمزي يتراوح من 2  جنيه لـ5 جنيهات حسب المسافات للأنبوبة المنزلية، بينما تراوحت رسوم التوصيل للأنابيب الكبيرة لتوصيلها إلى الأنشطة التجارية ما بين 5 لـ10 جنيهات على الأنبوبة الواحدة حسب المسافات.

وخدمة الدليفري معتمدة من وزارة التموين وتتضمن 4 أنواع: 

 - الدليفري داخل مستودعات البوتاجاز

ويحق لصاحب مستودع البوتاجاز تعيين أفراد لخدمة الدليفري لتوصيل الاسطوانات للمنازل برسم 5 جنيهات حسب المسافة.

- من خلال مديريات التموين وإدارات التموين
حيث يتم اعتماد خدمة الدليفري وتوفير الكارنيه لشخص في مخازن تعبئة البوتاجاز التي تقوم بتوزيع اسطوانات البوتاجاز على المستودعات.

- شركات البترول

من خلال الخط الساخن التابع للشركات بوتاجاسكو بتوفير الاسطوانات البوتاجاز وتوصيلها للمنازل برسم رمزي يصل لـ5 جنيهات في المناطق التي تخلو من مستودعات البوتاجاز والغاز الطبيعي.

- شباب الخريجين

يحصلون على اسطوانات البوتاجاز بحصة يومية 60 اسطوانة تحت إشراف مديريات التموين الذين يقومون بتوزيع الاسطوانات حسب خطة يتم تحديدها من خلال الإدارات التموينية التابعة لها ومديرية التموين، حيث توفر خدمة الدليفري الاسطوانات في المناطق التي تخلو من مستودعات البوتاجاز.

وزارة التموين اعتماد الخط الساخن أنابيب الدليفري اسطوانات تعرف عليها 10 جنيهات دليفري الانشطة التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

محمد الباز عن صاحب «تريند الطفاية»: نموذج ملهم للشباب

غدًا.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

اليمن.. سقوط 16 قتيلًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال