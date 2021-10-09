بـ 5 جنيهات.. 4 أنواع لـ«دليفري» توصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل

وفرت وزارة التموين خدمة الدليفري لتوصيل اسطوانات البوتاجاز للمنازل برسم رمزي يتراوح من 2 جنيه لـ5 جنيهات حسب المسافات للأنبوبة المنزلية، بينما تراوحت رسوم التوصيل للأنابيب الكبيرة لتوصيلها إلى الأنشطة التجارية ما بين 5 لـ10 جنيهات على الأنبوبة الواحدة حسب المسافات.

وخدمة الدليفري معتمدة من وزارة التموين وتتضمن 4 أنواع:

- الدليفري داخل مستودعات البوتاجاز

ويحق لصاحب مستودع البوتاجاز تعيين أفراد لخدمة الدليفري لتوصيل الاسطوانات للمنازل برسم 5 جنيهات حسب المسافة.

- من خلال مديريات التموين وإدارات التموين

حيث يتم اعتماد خدمة الدليفري وتوفير الكارنيه لشخص في مخازن تعبئة البوتاجاز التي تقوم بتوزيع اسطوانات البوتاجاز على المستودعات.

- شركات البترول

من خلال الخط الساخن التابع للشركات بوتاجاسكو بتوفير الاسطوانات البوتاجاز وتوصيلها للمنازل برسم رمزي يصل لـ5 جنيهات في المناطق التي تخلو من مستودعات البوتاجاز والغاز الطبيعي.

- شباب الخريجين

يحصلون على اسطوانات البوتاجاز بحصة يومية 60 اسطوانة تحت إشراف مديريات التموين الذين يقومون بتوزيع الاسطوانات حسب خطة يتم تحديدها من خلال الإدارات التموينية التابعة لها ومديرية التموين، حيث توفر خدمة الدليفري الاسطوانات في المناطق التي تخلو من مستودعات البوتاجاز.