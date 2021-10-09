13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن لقاء يجمع انتوني بلينكن مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي في 13 أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيبحث مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي الفرص المستقبلية للتعاون والأمن الإقليمي، وفقا لقناة الشرق السعودية.

ونوهت بأن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن سيناقش مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، التقدم المحرز منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام".