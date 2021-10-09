السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

انتوني بلينكن
انتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن لقاء يجمع انتوني بلينكن مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي في 13 أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن سيبحث مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي الفرص المستقبلية للتعاون والأمن الإقليمي، وفقا لقناة الشرق السعودية.

ونوهت بأن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن سيناقش مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، التقدم المحرز منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام".

الخارجية الامريكية الخارجية الإسرائيلية الخارجية الإماراتية لقاء تعاون مشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

غارمات أنقذتهن أيادِ الخير.. حكايات العودة إلى الحياة

محمد الباز: يجب محاكمة عمار على حسن بتهمة «الغباء السياسى»

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

«تكنولوجيا الاتصالات»: مصر ستصبح دولة رقمية بالكامل بحلول 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

13 أكتوبر.. لقاء أمريكي إسرائيلي إماراتي لمناقشة فرص التعاون المستقبلي

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهات عنيفة في بلدة سلوان

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس