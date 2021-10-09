وزيرة التضامن تفتتح المجمع التعليمي ببني سويف غدًا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا الأحد، حضور افتتاح مشروع المجمع التعليمي بقرية الرياض بمحافظة بني سويف، بالتزامن مع بدأ العام الدراسي الجديد بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المجمع التعليمي هو صرح تم تنفيذه بالكامل خلال ٦ أشهر فقط، ويشمل مدرسة تعليم أساسي بها ٣٣ فصلًا ومدرسة تعليم فني تضم ١٢ فصلًا وملحقًا يحتوي على ٦ ورش بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ ٢١ مليون جنيه.

كما تطلق وزيرة التضامن الاجتماعى غدًا، من محافظة بني سويف حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» لتوفير عيادات متخصصة متنقلة للكشف على السيدات المستفيدات وأطفالهم مجانًا وتقديم كافة الاستشارات الخاصة بالصحة الإنجابية وأيضًا توفر كل وسائل تنظيم النسل المناسبة لكل سيدة، بالإضافة إلى العمل على قضية الزواج المبكر الذي يحرم الفتاة من طفولتها وحقها في التعليم ويضر بصحتها ويقضي على طفولتها، حيث إن القانون المصري حدد سن الزواج للفتاة 18 سنة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة في محافظات مصر، بالإضافة إلى مراكز الصحة المختلفة.