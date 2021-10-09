السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف 40% من مقررات تموين أكتوبر للمستفيدين بجنوب سيناء

وزير التموين
وزير التموين

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل تموين جنوب سيناء صرف مقررات أكتوبر بنسبة 40 % للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف في تصريح للدستور أن هناك انتظاما في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي وفروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة  القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

ولفت إلى أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية والاستراتيجية آمنة ومستقرة وتكفى لـ5 أشهر.

وزارة التموين جنوب سيناء السلع التموينية بطاقات التموين البطاقات التموينية صرف مقررات التموين انتظام العمل فارق نقاط الخبز توفير احتياجات المواطنين

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