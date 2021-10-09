صرف 40% من مقررات تموين أكتوبر للمستفيدين بجنوب سيناء

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل تموين جنوب سيناء صرف مقررات أكتوبر بنسبة 40 % للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف في تصريح للدستور أن هناك انتظاما في صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بدالي التموين ومشروع جمعيتي وفروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

ولفت إلى أن الأرصدة الاحتياطية للسلع الأساسية والاستراتيجية آمنة ومستقرة وتكفى لـ5 أشهر.