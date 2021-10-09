السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه الشرقية» تعقد دورة تدريبية فى إطار اهتمام الشركة بالعنصر البشري

من الحدث
من الحدث

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، دورة المسار الوظيفى لفنى كهرباء الدرجة الرابعة، بعنوان "صيانة لوحات التوزيع وصيانة المحركات ولوحات التحكم"؛ بهدف تعريف الفنيين بانواع اللوحات الكهربية المختلفة ووظيفة كل نوع، والصيانات الدورية التي تتم علي اللوحات الكهربية، ومكونات اللوحات الكهربية وخصوصا لوحات التحكم.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفائتهم الانتاجية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح أبو حلاوة أن من الأهداف الرئيسية للدورة تدريب الفنيين باستخدام برنامج محاكاة بسيط لدوائر الكهربية يسمي (EKTS)، وتدريبهم عمليا علي توصيل دوائر الكهربية التي تخص المحرك التأثيري ثلاثي الوجه، وتعريفهم انواع المحركات الكهربائية المختلفة و خصوصا المحرك التأثيري ثلاثي الوجه الأكثر استخداما في المحطات، وفائدة ومكونات دوائر تحسين معامل القدرات.

الرئيس الشرقية الكهرباء معامل الصرف الصحي مكونات صحي العاملين عمل عقد صيانة الدوري رابعة

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