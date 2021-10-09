«العالمي للصوفية» يطالب المصريين الالتزام ببرامج تنظيم الأسرة

طالب الاتحاد العالمي للطرق الصوفية في الليلة المحمدية الصوفية الشعب المصري بضرورة الالتزام ببرامج تنظيم الأسرة، للحفاظ على المجتمع المصري من الانهيار، حيث إن غالبية الأسر المصرية لا تلتزم ببرامج تنظيم الأسرة، فنجد أسرة فقيرة ولديها 6 أبناء وأسر أخرى ١٠ أبناء، وهذا يعتبر كارثة كبرى بكل المقاييس وإرهاق للدولة ومؤسساتها التعليمية والصحية وغيرها من المؤسسات الأخرى.

وأكد د. علاء أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفية خلال الندوة العلمية التي تنظم بالتزامن مع فعاليات الليلة المحمدية رقم "١٥٨"، على أن المجتمع المصري سينهار وتحدث فوضى عارمة اذا لم يلتزم الشعب والأسر المصرية بتنظيم الأسرة وإنجاب طفل أو طفلين فقط، حتى تستطيع الأسر المصرية تعليم أبنائها والإنفاق عليهم وجعلهم جيلًا قادرًا على بناء مصر وليس خراب وتدمير مصر.

واعتاد مريدو الطريقة العزمية على المشاركة في فعاليات الليالي العلمية المحمدية التي تنظم كل شهر بمقر الطريقة العزمية، حيث يحضرها عدد كبير من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، حيث تناقش الاحتفالية فضل آل بيت رسول الله على الأمة والبشرية جمعاء.

ويتم بث الفعاليات "أون لاين"عبر الصفحة الرسمية للطريقة العزمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وبمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة، حيث اعتادت الطريقة العزمية والاتحاد الصوفى العالمى على تنظيم هذه الفعاليات التي تتحدث عن الدور التاريخي والديني لآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم آجمعين.

من ضمن المشاركين فى الفعاليات الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين للاتحاد الصوفى العالمى، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير مكتب شيخ الأزهر الأسبق، والداعية طلعت مسلم الواعظ الإسلامى والداعية سيد شبل الداعية الإسلامى، ود. جمال أمين الباحث والمفكر الصوفي وعدد آخر من المشاركين.