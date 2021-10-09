«المصري للتأمين» يكشف أنواع المخاطر المغطاة في المسئولية المهنية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أنواع المخاطر التي يتم تغطيتها وذلك عبر نشرته الأسبوعية الصادرة مساء اليوم أنه يغطي تأمين المسؤولية المهنية الخطر الناتج عن عدة عناصر ومنها الإهمال المهني: إذا تم تقديم نصيحة غير صحيح.

وأضاف المصري للتأمين أن من العناصر الأخرى التي يتم تغطيتها كلا من التشهير إذا تم تقديم أو تدعيم بيانات تشهير عن العميل وخرق الثقة إذا تم مشاركة معلومات حساسة دون إذن وخرق حقوق التأليف والنشر إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية.

وأوضح المصري للتأمين أن من المخاطر أيضا المستندات المفقودة أو التالفة في حالة فقد المستندات أو إتلافها أثناء وجودهم في رعاية المؤمن له تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.

وأكد أن شركة التأمين ستقوم بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له خلال مدة الوثيقة. وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة - حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة - فلن يتم تغطية لهذه المطالبة.

وأوضح أنه على سبيل المثال، إذا وقعت حادثة في عام 2011 عندما كانت الوثيقة سارية، لكن العميل رفع دعوى في عام 2012 - بعد انتهاء صلاحية الوثيقة - لن تقوم شركة التأمين بتغطية الفرد لهذه المطالبة.

وأشار إلى أنه تصدر العديد من شركات التأمين وثائق تأمين المسؤولية المهنية على أساس المطالبات مع فترة إبلاغ ممتدة، موضحا أن فترة الإبلاغ الممتدة هي فترة تمنح المؤمن له الحق في الوثائق التي تبرم على أساس " المطالبة" أن يقوم بمطالبة الشركة بعد انتهاء الوثيقة ولمدة زمنية معنية، بشرط أن يكون الفعل الخاطئ المنشئ للتعويض قد حدث خلال فترة الوثيقة وأبلغ لاحقاً، ويجب أيضا أن يكون أول إبلاغ للمطالبة خلال فترة الإبلاغ الممتدة.