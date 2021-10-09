السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للتأمين» يكشف أنواع المخاطر المغطاة في المسئولية المهنية

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن أنواع المخاطر التي يتم تغطيتها وذلك عبر نشرته الأسبوعية الصادرة مساء اليوم أنه يغطي تأمين المسؤولية المهنية الخطر الناتج عن عدة عناصر ومنها الإهمال المهني: إذا تم تقديم نصيحة غير صحيح.

وأضاف المصري للتأمين أن من العناصر الأخرى التي يتم تغطيتها كلا من التشهير إذا تم تقديم أو تدعيم بيانات تشهير عن العميل وخرق الثقة إذا تم مشاركة معلومات حساسة دون إذن  وخرق حقوق التأليف والنشر إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية.

وأوضح المصري للتأمين أن من المخاطر أيضا المستندات المفقودة أو التالفة في حالة فقد المستندات أو إتلافها أثناء وجودهم في رعاية المؤمن له تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.

وأكد أن شركة التأمين ستقوم بتوفير التغطية للدعاوى المرفوعة ضد المؤمن له خلال مدة الوثيقة. وإذا تم رفع الدعوى بعد انتهاء صلاحية الوثيقة - حتى لو وقع الحادث أثناء وجود الوثيقة - فلن يتم تغطية لهذه المطالبة.

وأوضح أنه على سبيل المثال، إذا وقعت حادثة في عام 2011 عندما كانت الوثيقة سارية، لكن العميل رفع دعوى في عام 2012 - بعد انتهاء صلاحية الوثيقة - لن تقوم شركة التأمين بتغطية الفرد لهذه المطالبة.

وأشار إلى أنه تصدر العديد من شركات التأمين وثائق تأمين المسؤولية المهنية على أساس المطالبات مع فترة إبلاغ ممتدة، موضحا أن فترة الإبلاغ الممتدة هي فترة تمنح المؤمن له الحق في الوثائق التي تبرم على أساس " المطالبة" أن يقوم بمطالبة الشركة بعد انتهاء الوثيقة ولمدة زمنية معنية، بشرط أن يكون الفعل الخاطئ المنشئ للتعويض قد حدث خلال فترة الوثيقة وأبلغ لاحقاً، ويجب أيضا أن يكون أول إبلاغ للمطالبة خلال فترة الإبلاغ الممتدة.

الاتحاد مصر قانون مخاطر على خلال اليوم التجارى بيان مصري صحي طالب حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2021-2022

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

حقيقة وجود صور ساخرة بمنهج الأحياء للصف الثالث الثانوى

صاحب تريند «الطفاية دي» عن لقاء الرئيس: «رسمت الضحكة على وجهه»

مباحثات بين البرهان ومبعوث الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في شرق السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال