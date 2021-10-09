السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية حول المسؤلية المهنية

المصري للتأمين
المصري للتأمين

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية مساء، اليوم السبت، حول المسؤلية المهنية ولتي تعتبرنوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للأخرين، يُعرف أيضًا باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو (E&O) Errors and Omissions insurance. 

وأوضح الاتحاد في نشرته، أنها تشمل مسئولية مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين.

وأشار إلى أنها أصبحت العديد من االشركات في مجالات متنوعة تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل وكالات الدعاية والإعلان والاستشارات ووكالات التصميم ووكالات العلاقات العامة.

وأوضح أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية موضحا أنه يعد تأمين المسئوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسئوليات)  تقوم فكرة المسؤولية على الضرر. ومما لا شك فيه أن عندما تكتمل أركان المسؤولية المدنية يكون ثمة جزاء يتمثل في  تعويض المسئول للمضرور عن الاضرار التي اصابته من جرآء الإخلال بالتزامه حيث أن المسؤولية المهنية هي المسؤولية المتعلقة بالخطأ المهني، و قد تكون مسؤولية تقصيرية تنشأ من الاخلال بالتزام قانوني أو مسؤولية تعاقدية  ناشئة من الاخلال بالتزام تعاقدي و هي ما يشار إليها بالمسؤولية المهنية – رغم كونها مسؤولية مدنية .

كما أوضح أنه من قبيل ذلك المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين ووسطاء التأمين، وإذا كان الخطأ هو أساس المسئولية المدنية فمما لا شك فيه أن للمهنة دور كبير وهام في تحديد معيار الخطأ وفقاً للأصول.

 وأكد أنه يغطي تأمين المسؤولية المهنية المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة او الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.

كما تغطي وثائق تأمين المسئولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين.

الاتحاد كبد على خلال اليوم خدمات الشركات مارس عرف محامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

أول تعليق من صاحب تريند «الطفاية دي» بعد لقاء الرئيس السيسي

ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم الجمركية بقيمة تعويضية 8.4 مليون جنيه

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال أغسطس (إنفوجراف)

تفاصيل المشروع القومي لتغطية الطرق بخدمات المحمول (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال