«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية حول المسؤلية المهنية

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية مساء، اليوم السبت، حول المسؤلية المهنية ولتي تعتبرنوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للأخرين، يُعرف أيضًا باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو (E&O) Errors and Omissions insurance.

وأوضح الاتحاد في نشرته، أنها تشمل مسئولية مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين.

وأشار إلى أنها أصبحت العديد من االشركات في مجالات متنوعة تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل وكالات الدعاية والإعلان والاستشارات ووكالات التصميم ووكالات العلاقات العامة.

وأوضح أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية موضحا أنه يعد تأمين المسئوليات أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسئوليات) تقوم فكرة المسؤولية على الضرر. ومما لا شك فيه أن عندما تكتمل أركان المسؤولية المدنية يكون ثمة جزاء يتمثل في تعويض المسئول للمضرور عن الاضرار التي اصابته من جرآء الإخلال بالتزامه حيث أن المسؤولية المهنية هي المسؤولية المتعلقة بالخطأ المهني، و قد تكون مسؤولية تقصيرية تنشأ من الاخلال بالتزام قانوني أو مسؤولية تعاقدية ناشئة من الاخلال بالتزام تعاقدي و هي ما يشار إليها بالمسؤولية المهنية – رغم كونها مسؤولية مدنية .

كما أوضح أنه من قبيل ذلك المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحاسبين والمحامين ووسطاء التأمين، وإذا كان الخطأ هو أساس المسئولية المدنية فمما لا شك فيه أن للمهنة دور كبير وهام في تحديد معيار الخطأ وفقاً للأصول.

وأكد أنه يغطي تأمين المسؤولية المهنية المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة او الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.

كما تغطي وثائق تأمين المسئولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين.