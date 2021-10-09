البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة: مصر تعمل على الاستثمار فى شبابها

قالت الصفحة الرسمية لـ«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» بمصر، في منشور جديد لها، إن الحكومة المصرية تعمل على الاستثمار في شبابها عبر التزامها بعدد من الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب بالأنشطة المختلفة، وجرت مشاركة المنشور مع الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتابعت صفحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر: «تعمل مصر على الاستثمار في شبابها، وتهدف الآليات الجديدة التي تعزز مشاركة الشباب مثل مؤتمرات الشباب والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وتعزيز إشراك الشباب في عملية التنمية».