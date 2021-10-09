السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 367 عنصرًا إجراميًا وتحريز مخدرات بـ75 مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

وجّه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية السبت، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 367 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، و498 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 328632 حكما قضائيا، وضبط 77023 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 65٫705٫720 جنيه.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط 1362 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1525 متهما، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 75 مليون جنيه.

ونجحت الجهود، خلال أسبوع ـ فى مجال قضايا التهرب الضريبى في ضبط 2044 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 5٫729٫480٫976 مليار جنيه، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6٫771٫355 مليون جنيه ، وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 27 قضية فى مجال مكافحة جرائم "النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – الرشوة وإستغلال النفوذ - غسل الأموال – الكسب غير المشروع" بقيمة إجمالية بلغت  234,767,39مليون جنيه.

وواصلت الداخلية جهودها في ملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ونجحت في ضبط 1917 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بمضبوطات 9976 شيشة وغلق 7295  محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط  65484 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 65230 شخص.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شديد الخطورة قطعة سلاح حملات مكبرة سرقة التيار الكهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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