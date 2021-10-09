تفقده رئيس الوزراء.. كل ما تريد معرفته عن تطوير عين الصيرة

تفتتح مصر كل يوم العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تزيد من مكانتها بين دول العالم.

وفي جولة تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم، تفقد مشروع عين الصيرة الذي يضم بحيرة المياه الكبريتية، والمناطق الخضراء والمتنزهات، وكافيتريا الجزيرة، وممرات المشاة، وأماكن الجلوس وكافيتريا ساحة الشاي.

أضاف أن المشروع يضم عددا من المنشآت الخدمية؛ حيث يحتوي على 4 مطاعم، و4 حمامات عامة على مساحة 600م2، وساحة انتظار السيارات تشغل مساحة 12500 م2، سعة 425 سيارة، و 3 بوابات مداخل للمشروع بمساحة 600 م2، وسور خارجي يبلغ 2400 متر طولي.

ووجه رئيس الوزراء علي الانتهاء من مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، في أسرع وقت، حتى يكتمل المشروع في صورته النهائية، وكلف بالاستفادة من المقومات الجمالية للحديقة، وسرعة البدء في استقبال رواد المشروع.

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة:

- تقع بحيرة عين الحياة بمنطقة الفسطاط، وهى بحيرة كبريتية، اشتهرت فى القرن الماضى بقدرة مياهها على علاج الأمراض الجلدية.

- مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" على مساحة 90 فدانا بـ مصر القديمة.

- أعمال تنفيذ المشايات، والتشجير واللاند سكيب.

- الإسراع بأعمال اللاند سكيب وتنفيذها بأعلى جودة

- تنويع ألوان وأنواع الزهور

- وزيادة أعداد النخيل والأشجار المظللة.

- تشمل أعمال التطوير تنفيذ مطاعم، وكافيتريات، وبازارات سياحية، وفندق، ومسرح مفتوح، وغيرها.

- جار العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال التطوير بهذا المشروع المهم.

- مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بالقاهرة

- محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية لعودتها لممارسة دورها التاريخى والثقافى والحضارى

- توفير بيئة عصرية حضارية للمواطن المصرى يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التى تشهدها الدولة فى الوقت الحالى.

- تبلغ مساحة المرحلة الأولى 16 فدانا وستكون بجوار سور مجرى العيون.

- تم رفع مخلفات الهدم والبدء فى حفر الأساسات للمرحلة الأولى

- منشآت المرحلة الأولى ستكون على الطراز الإسلامى القديم

- سيتم إنشاء أسواق متنوعة للحرف التراثية التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية

- سيتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما

- إنشاء خان للحرف اليدوية

- إنشاء فنادق بنظام استوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية.

- سيتم إنشاء مطاعم وكافيتريات وبازارات سياحية

- المشروع تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة.