السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم الجمركية بقيمة تعويضية 8.4 مليون جنيه

ضبط مشروبات كحولية
ضبط مشروبات كحولية غير خالصة الرسوم الجمركية

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

بداية الواقعة، توافرت معلومات سرية لدى إدارة التحريات بقيام أحد المطاعم بمنطقه الزمالك بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة التحريات والضبط لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع إدارة مباحث الجمارك ولجنة مكونة من "ممدوح رسلان وحسن فكرى مديري الإدارات، وأحمد مرسي وأحمد أسامة رؤساء الأقسام بإدارة التحريات ومحمد الخولي ومحمد عبد الحي وأحمد زيادة مفتشي إلادارة حيث تم ضبط عدد 114 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 8 ملايين و438 ألفا و668 جنيها.

وقرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 437 لسنة 2021.

وتقدم الممثل القانوني للمطعم بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركيه لصالح الخزانة العامة للدولة.

تنسيق على خزانة الضرائب ازمة تهريب ضبط مرسى محمد جنيه المركزى الجمارك نفي رؤساء مستحقات

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