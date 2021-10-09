السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: نحو مليونى شخص تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاحات كوفيد

تطعيم كورونا
تطعيم كورونا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، أن نحو مليوني شخص في إنجلترا تلقوا الجرعة التعزيزية من لقاحات كوفيد.

وكتب وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد- عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "هذا تقدم عظيم يساعد في تعزيز جدار دفاعنا حتى نتمكن من إبعاد الفيروس".

ويسمح للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا أو البالغين الأصغر سنًا الذين يعانون من ظروف صحية والعاملين في مجال الصحة والرعاية في الخطوط الأمامية للحصول على جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
 

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