السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

الشيخ منصور بن زايد
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

وقع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شئون الرئاسة، خلال لقائه الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس تركمانستان، اليوم السبت، في مقر "إكسبو 2020 دبي"، جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والموانئ والطاقة.


وأكد الشيخ منصور بن زايد- وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية- الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز التعاون مع تركمانستان وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.


كما بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.


من جانبه، أعرب رئيس تركمانستان عن سعادته بمشاركة بلاده في الحدث العالمي إكسبو ٢٠٢٠ دبي، مؤكدًا قوة العلاقات بين بلاده والإمارات، متطلعًا بالوصول بها إلى آفاق أرحب تعزز النمو والازدهار في البلدين.


وشملت الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الموقعة بين البلدين، مذكرة تفاهم في مجال عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية بين شركة موانئ دبي العالمية ووكالة النقل والاتصالات في تركمانستان.


وتضمنت الاتفاقيات التي وقعها البلدان اتفاقية تأسيس شركة استثمارية مشتركة في تركمانستان بين صندوق أبوظبي للتنمية وغرفة التجارة والصناعة في تركمانستان.


وجرى التوقيع- كذلك- على اتفاقية قرض بين حكومة تركمانستان وصندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء مصنع كيميائي للأسمدة المعدنية في مدينة تركمان أباد في تركمانستان.


كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة الطاقة الحكومية بتركمانستان وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبنك الدولة للشئون الاقتصادية الخارجية في تركمانستان.

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