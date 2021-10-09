خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

حصلت «الدستور» على أول فيديو لمصرع طالبتين، السبت، جراء اصطدام سيارة نقل بهما أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بالبحيرة، أثناء ذهابهم للمعهد الإعدادي الأزهري، وإصابة طالبة أخرى بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا مأمور مركز شرطة إيتاى البارود من النجدة يفيد بوقوع حادث سير بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين دهس سيارة نقل لثلاثة طالبات أمام قرية البهي التابعة لدائرة المركز.

أسفر الحادث عن وفاة طالبتين وهما كل من:"حنين عوض عبد الوهاب العتوي، 13 عامًا، إسراء مدحت حلاوة، 13 عامًا"، وإصابة طالبة أخرى تدعى جهاد أشرف محمد، ١٣ عامًا، بكدمات متفرقه بالجسم وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ المتوتي بالمستشفي العام بإيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وشيع الآلاف من أهالي قرية شبرا النونة، التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان طالبتين توفيا في حادث خلال ذهابهم إلى المدرسة صباح اليوم السبت، في أولي بدء العام الدراسي الجديد.

وخيم الحزن الشديد على أهالي القرية والقرى المجاورة واتشحت السيدات بالسواد، وسط انهيار المشيعون والمشاركون في الجنازة، وطالب أهالي القرية بتوسعة الطريق ورصفه.

ولقيت طالبتين بالمرحلة الإعدادية مصرعهما، بينما أصيب طالبة أخرى بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، السبت، جراء وقوع حادث سير أثناء ذهابهم للمعهد الأزهري، في أولي أيام العام الدراسى الجديد، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود المركزي، والمصابة لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.