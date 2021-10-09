مياه بنى سويف تستقبل وفدًا من الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك

استقبلت صباح اليوم المهندسة، دينا عم سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أعضاء الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وذلك ضمن المتابعة الدورية للشركة وذلك في حضور بعض القطاعات المعنية بالشركة لوضع خطة العمل علي مدار الأسبوع والتي تستهدف قطاعات المعامل والجودة والتشغيل و الصيانة ومراكز خدمة العملاء و إدارات العلاقات العامة والإعلام والتوعية والمشاركة المجتمعية والخط الساخن.

وأكدت أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و جهاز تنظيم المياه لتحسين مستوى الأداء مما ينعكس على الارتقاء بمستوي الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين.