وكيل تعليم الإسماعيلية يتوعد المقصرين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام الدراسة في اليوم الأول للعام الدراسي، في المدارس التي تعمل يوم السبت، بينما تنتظم في باقي المدارس، غدًا الأحد.

كما أشار وكيل تعليم الاسماعيلية، إلي إنه سيتم تشديد الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسي، وحتى نهايته لتوفير أقصى حماية للطلاب.

بداية العام الدراسي

وشدد عجلان، على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، مؤكدًا أنه ستكون هناك محاسبة فورية على أي تقصير.

وكان اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، قد اعلن عن وجود تنسيق مستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية، مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.

كما سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.

بداية العام الدراسي

وطالب المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.

كما شدد محافظ الإسماعيلية، على رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكدا على دور مديرى الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة، وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس، حرصا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

