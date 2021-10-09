السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «صرف الإسكندرية» يعقد اجتماعا لمراجعة المشروعات وخطط التشغيل والصيانة

اجتماع صرف الإسكندرية
اجتماع صرف الإسكندرية

اجتمع اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم السبت، مع قطاعات التشغيل والصيانة والتخطيط والمعالجة والمشروعات، ومديرو عموم مناطق التشغيل والصيانة والمكتب الفني، بحضور الدكتور هلالي مساعد رئيس الشركة ومحمد البوشي مستشار رئيس الشركة للتوجيه نحو استكمال حصول جميع محطات الشركة علي شهادة جودة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

وأكد نافع أهمية تجهيز ورفع كفاءة جميع المحطات ووضع الخطط لحصول جميع المحطات علي شهادة TSM
وبالمثل الارتقاء بكفاءة العاملين بالمحطات والشبكات والاهتمام بتدريبهم بشكل كافي.

ولفت إلى حصول أكثر من ٥٠٪ من محطات المعالجة علي شهادة TSM ويجب ان تصل الي ١٠٠٪ مما يكون له بالغ الأثر في الاطمئنان إلى جودة التشغيل والارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها الى المستويات العالمية، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وقال إن تلك الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة وضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في تقييم أداء العاملين، مؤكدا أنه يجب تأهيل جميع المحطات والشبكات للحصول علي شهادة الاعتماد الدولية.

الدوري اليوم صيانة ضبط عقد الصحة عالمية هلال الاثر مستوى السلام

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