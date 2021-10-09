السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية طباعة بطاقة الترشيح 2021 لطلاب تنسيق الجامعات (تفاصيل)

تنسيق
تنسيق

يبحث الكثير من الطلاب عبر محرك البحث "جوجل" عن كيفية طباعة بطاقة الترشيح 2021 لطلاب تنسيق الجامعات، فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

فيما يخص الطلاب الذين سجلوا رغبات المرحلة من طلاب المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين عن تسجيل الرغبات من المرحلتين الأولى والثانية، موضحة الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها بعد إعلان نتيجة التنسيق مباشرة وتقبل الرغبة، والتي تتمثل في البدء لطباعة بطاقة الترشيح 2021، وبعدها التوجه خلال 72 ساعة للكلية لتقديم الأوراق والملفات الخاصة بعملية التقديم.


" الدستور" تستعرض في  السطور التالية خطوات طباعة البطاقة.

أبرز خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021

أوضحت وزارة التعليم العالي أهم الخطوات التى يجب أن يتبعها  الطالب الخاصة بطباعة بطاقة الترشيح 2021 للكليات سواء أكان  لطلاب التنسيق بالمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو تقليل الاغتراب أو طلاب الشهادات الفنية المختلفة «تنسيق الدبلومات» والطلاب الحاصلين عن شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات، أوضحت وزارة التعليم العالي أنه يجب على الطالب من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي والمخصص لها.

وبعد ذلك يذهب  الطالب إلى نتائج «المرحلة التابع لها»، ويدخل رقم جلوسه والرقم السري للاستعلام عن نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة المسجل بها، وبعد ظهور النتيجة يضغط على كلمة «أيقونة» طباعة بطاقة الترشيح والاحتفاظ بها.

لطباعة بطاقة الترشيح 2021: يلزم توافر انترنت .

 

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لمتابعة خطوات طباعة بطاقة الترشيح 2021، يجب أن يكون جهاز الحاسب الآلي متصل بطابعة والإنترنت مباشرة لطباعة بطاقة الترشيح مع الاحتفاظ بنسخة منها، وضمها لوراق التقديم التي يتم إلحاقها بالملف، فقد يستعين الطالب ببطاقة الترشيح فترة زمنية بسيطة للدخول للجامعة حال تأخر استخراج كارنيه العام الجامعي، ويتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية لكل طالب بعد انتهائه وفقاً لرغبته، فإذا كان يرغب في التحويل بين الكليات يجب عليه انتظار النتائج النهائية وفي حال استقراره على اختيار الكلية المرشح لها يجب طباعة بطاقة الترشيح والتقدم للكلية للالتحاق بالجامعة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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