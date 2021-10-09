جهود عمانية مستمرة للتعامل مع تداعيات «إعصار شاهين»

واصلت السلطات العمانية جهودها بعدد من محافظات السلطنة، للتعامل مع تداعيات "إعصار شاهين"، الذي ضرب عددا من المناطق العمانية، وخلف أضرارا وقتلى الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن القوات البحرية العمانية تجري عمليات المسح البحري للسواحل البحرية، بمحافظة شمال الباطنة لانتشال الحطام والمخلفات العالقة في البحر جراء ما جرفته الأودية من المواقع والمنازل والطرقات لضمان حركة الملاحة البحرية وحركة الصيد والقوارب ونظافة الشواطئ.

كما تواصلت أعمال الحملة الوطنية التطوعية في ولايات صحم والخابورة والسويق بمحافظة شمال الباطنة، للإسهام في الجهود المبذولة من مختلف الجهات في التعامل مع التأثيرات جراء الأنواء المناخية الاستثنائية، وتعمل الفرق التطوعية على شكل جماعات تتوزع بين المنازل في المناطق المتأثرة لتنظيفها وإزالة العوالق الترابية ومخلفات دخول المياه إليها.

وقال سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية محافظة شمال الباطنة إن الحملة الوطنية انتهت يوم أمس من التعامل مع أكثر من 1700 منزل، ومن المتوقع أن تنتهي اليوم من عدد لا بأس به.

وأضاف إن تنظيم الأعمال التطوعية تتم من خلال توزيع المخططات التي قسمت إلى عدة قطاعات في ولايات السويق وصحم والخابورة تحت إدارة مشرفين، ومن ناحيته، يقوم الجيش السلطاني العماني ضمن الخطة العامة للجنة العسكرية الرئيسة لإدارة الحالات الطارئة بإعداد الوجبات الغذائية الأساسية الجاهزة، وتوزيعها على المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بالحالة المدارية "شاهين"، في محافظة شمال الباطنة إسهامًا من قوات السلطان المسلحة في تخفيف المعاناة على المتضررين.

كما قام الجيش السُّلطاني العُماني وفقا لخطة اللجنة العسكرية الفرعية بمحافظة شمال الباطنة بإعادة فتح وشقّ وتمهيد عدد من الطرق الرئيسة والفرعية، من أجل إعادة الحركة المرورية وانسيابية مهام وواجبات القطاعات الوطنية والمجتمعية المختلفة.

بدورها، استعرضت اللجنة العسكرية الرئيسة لإدارة الحالات الطارئة بقُوات السُّلطان المسلحة خلال اجتماعها اليوم، جهود الدعم والإسناد التي تنفذها قوات السُّلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع ومتابعة سير أعمال اللجان الفرعية، وكل الألوية والتشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات المنتشرة ميدانيا بما يتطلب وتطورات الموقف، وفقا للخطة العامة للجنة العسكرية الرئيسة لإدارة الحالات الطارئة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.

واطلعت اللجنة على سير عمليات مجموعات العمل التي أسهمت بها قُوات السُّلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع والمنتشرة ميدانيًّا بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة، ومواصلة تقديم الدعم والإسناد للمواطنين والمقيمين بما يحقق الأهداف الوطنية في مرحلة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه من حيث معالجة التداعيات والتأثيرات، وإزالة المخلفات والعوائق التي أحدثتها الحالة المدارية، والوقوف على الإجراءات القائمة كافة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية.

وفي سياق متصل.. يواصل الحرس السُّلطاني العُماني جهود الإعانة والمساعدة جنبًا إلى جنب مع باقي قوات السُّلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع والقطاعات الحكومية، والأدوار والمهام الأخرى لخطة اللجنة العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة شمال الباطنة، في إطار الجهود الوطنية لإعادة الأوضاع لطبيعتها في المناطق المتضررة من الحالة المدارية.

كما يواصل سلاح الجو السُّلطاني العُماني جهوده لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا في المناطق المتضررة من خلال تقديم العون والمساعدة للمتضررين، والمشاركة في الحملة الوطنية للتخلص من مخلفات الأودية وما أحدثته الحالة المدارية.