السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تشارك في مؤتمر إيطاليا – إفريقيا بروما

مؤتمر إيطاليا – أفريقيا
مؤتمر إيطاليا – أفريقيا بروما

ترأس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الوفد المصري المشارك في النسخة الثالثة من مؤتمر إيطاليا- إفريقيا بعنوان « لقاءات مع إفريقيا»، الذي عُقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، في روما، وذلك بمشاركة السفير هشام بدر، سفير مصر في إيطاليا.

وافتتح رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء الإيطاليين و32 وزيرًا ونائب وزير من مختلف الدول الإفريقية، وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى قيادات عدد من الشركات الإيطالية الكبري المستثمرة في إفريقيا، وممثلي الجهات التمويلية الأوروبية والدولية.

وتناول نائب وزير الخارجية في كلمته خلال الجلسة الخاصة بصياغة مستقبل الطاقة في إفريقيا، أهم ما تضمنته استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، بالإضافة إلى الإطار التشريعي والتنظيمي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ما حفز القطاع الخاص على المشاركة في إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان وغيرها من المشروعات.

وأشار السفير لوزا إلى حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ للعام القادم COP 27، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير مشروعات الربط الكهربائي عربيًا وإفريقيًا وأوروبيًا، تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال التدريب من خلال البرامج المتميزة التي توفرها المراكز المصرية في هذا الشأن..

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وائل لطفي

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