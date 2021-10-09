اجتماع بين مسئولى التجارة فى الصين والولايات المتحدة حول صفقة عهد ترامب

عقد مسئولو التجارة في الولايات المتحدة والصين، اليوم السبت، اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت لمناقشة "المرحلة الأولى" من الصفقة التي عقدتها البلدان خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه خلال الاجتماع بين نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، ضغطت الصين على الولايات المتحدة لإلغاء الجمارك على السلع الصينية من خلال تفسير نموذج التنمية الاقتصادية الذي تطبقه.



وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين حظيا بتبادل "واقعي وصريح وبنّاء"، مضيفة أن كلا الجانبين وافقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومراجعة تطبيق اتفاقية التجارة التي توصلا إليها مسبقا.