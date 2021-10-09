السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تايوان لصناعة أشباه الموصلات» وسوني تبحثان إنشاء مصنع رقائق بمساعدة اليابان

إنشاء مصنع رقائق
إنشاء مصنع رقائق

تدرس مجموعة "سوني" اليابانية وشركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" بناء مصنع مشترك للرقائق الإلكترونية في اليابان، بإجمالي استثمارات نحو 800 مليار ين ياباني (7.15 مليار دولار)، التي ستتحمل الحكومة اليابانية جزءاً منها.

وذكر موقع "جادجيتس 360"، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن ينتج المصنع الواقع في كوماموتو، جنوبي اليابان، أشباه موصلات للسيارات وأجهزة استشعار صور الكاميرا وغيرها من المنتجات التي تضررت من نقص الرقائق (أشباه الموصلات) العالمي، ومن المرجح أن تبدأ التشغيل بحلول عام 2024.

وأضاف الموقع أنَّ شركة دينسو، أكبر شركة لتصنيع قطع غيار السيارات في اليابان، تتطلع أيضًا إلى المشاركة من خلال خطوات مثل إعداد المعدات في الموقع؛ وذلك سعياً منها لتأمين إمدادات ثابتة من الرقائق المستخدمة في قطع غيار السيارات الخاصة به.

ولفت "جادجيتس 360" إلى أنَّ المسؤولون اليابانيون يشعرون بالقلق بشأن استقرار سلسلة التوريد في صناعات الدولة؛ إذ يجبر نقص الرقائق العالمية شركات صناعة السيارات على خفض الإنتاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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