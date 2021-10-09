الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررًا من كورونا

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث بلغ إجمالي الإصابات بها 44 مليوناً و291 ألفاً و158 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس هناك إلى 712 ألفاً و698 حالة.

وأفادت جامعة (جونز هوبكنز) البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت - بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في العالم إلى 237 مليونًا و345 ألفاً و42 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم إلى أربعة ملايين و844 ألفاً و614 حالة.