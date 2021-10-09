السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

أحمد مكي يتراجع عن الجزء السادس من «الكبير» ويفكر في العودة للسينما

احمد مكى
احمد مكى

تراجع الفنان أحمد مكي، عن تنفيذ الجزء السادس من مسلسل الكبير والذي كان قد بدأ في  التحضير له منذ فترة. 

وقال مصدر مقرب من النجم لـ "الدستور" أنه قرر تأجيل الجزء السادس من مسلسل الكبير إلى أجل غير مسمى بسبب عدد من المشاكل التي أحاطت العمل مؤخرا، منها عدم وجود سيناريو مكتمل على غرار الأجزاء الخمس  السابقة من العمل بالإضافة إلى وجود تعثرات إنتاجية. 

وأضاف المصدر أن النجم يبحث عن سيناريو فيلم جيد للعودة لجمهور السينما الذي غاب عنه لفترة طويلة منذ آخر أفلامه «سمير أبوالنيل» الذي عرض في عام 2013، مشيرا إلى أنه لم يحسم أمره حتى الآن من المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل من عدمه رغم وجود عدد من المشاريع الدرامية التى عرضت عليه مؤخرا. 

الاستعداد لعودة  مسرحية "حزلقوم"

 ويستعد الفنان خلال الفترة المقبلة لعودة تقديم مسرحية "حزلقوم" مرة أخري بعد أن قدمها في موسم الرياض العام الماضي، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا هناك، ومن المقرر عرضها قريبًا، وهي إنتاج كايرو شو وإخراج مجدي الهواري، ويشارك فيها عدد كبير من النجوم

 وكان "مكي" قد حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مؤخرًا، وذلك من خلاله مشاركته في موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي شارك فيه مع الفنان كريم عبدالعزيز، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وشارك فيه عدد كبير من النجوم، على رأسهم بشري و إياد نصار و رياض الخولي و ماجد الكدواني و إنجي المقدم إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف و منهم احمد عز و أحمد حلمي و عدد اخر من نجوم الصف الأول  .

وتناول الجزء الثاني من المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة وأحداث كرداسة.

أحمد مكى النجم أحمد مكي مسلسل الكبير الجزء السادس مسلسل الكبير مكى يؤجل الجزء السادس من مسلسل الكبير

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