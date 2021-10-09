«الزراعة»: حياة كريمة توفر 9 مراكز زراعية وبيطرية بمركز زفتى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء لتهتم بالمواطن المصري البسيط وأن توجيهات القيادة السياسية هي الإنحياز للمواطن محدود الدخل، مضيفًا أن مركز زفتي بالغربية حظى من خلال المبادرة بـ9 مراكز زراعية وبيطرية على أعلى مستوي تُغطي كل القرى، وأن لتعاون بين المحافظ والوزارة في أبهى صورة.

وزار وزير الزراعة ومحافظ الغربية، مقرّي البنك الزراعي المصري بمدينة سمنود وقرية بنا أبوصير، بحضور د. مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، المحاسب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والنواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

من جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن افتتاح تلك الفروع يعتبر إضافة قوية لسلسلة البنوك الزراعية المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية والذي يعد أحد أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر وأكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث إنه يمتلك أكثر من ١٢١٠ فروع وبنك قرية لتغطية كافة القطر المصري.

وأشاد المحافظ بالخدمات التي يقدمها البنك الزراعى المصرى كونه واحداً من أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتطورة المتخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية والتي تخدم ساكني القرى، حيث يقدم تمويل للزراعة والقطاعات المرتبطة بها (الحيواني، الداجني ، السمكي ،المناحل ، الآلات والمعدات الزراعية، أنظمة ومعدات الرى.. إلخ ) موجهاً بعقد اجتماع مع مديري البنوك على مستوى المحافظة لبحث سبل التعاون بين المحافظة والبنك الزراعي من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إلى جانب مشاركة البنك ضمن القوافل التي تنظمها المحافظة لتوعية الفلاح بأهمية الشمول المالي وكيفية الاستفادة من الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.

أوضح علاء فاروق أن البنك يقدم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وبرامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تقديم برامج تمويل الإسكان منخفض التكاليف لمحدودى الدخل.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة بتفقد أعمال بناء وتشييد المركز المجمع الزراعي البيطري بقرية نهطاي مركز زفتى، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة 5.2 مليون جنيه حيث تم وضع طبقة الأساسات وجاري الانتهاء من الدور الأول.

أوضح الدكتور طارق رحمي أنه من المقرر إنشاء 9 مجمعات زراعية وبيطرية داخل مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤٦.٨ مليون جنيه لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية ، مشيراً إلى استمرار العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية بوتيرة سريعة لضمان انتهائها في الوقت المحدد.