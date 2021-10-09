السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لرفع الاشغالات والتجميل بكورنيش النيل بالمنيا (صور)

حملات تجميل ورفع
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم من حملات رفع الإشغالات بشوارع حي جنوب المدينة بجانب حملات التجميل بكورنيش النيل وشارع العاشر من رمضان وأمام المدارس الواقعة بنطاق الحي.

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حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا

كان حي جنوب المدينة قد شن اليوم حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع الحى شارع الحرية وأمام مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض ، بحضور محمود ابو كريشة نائب رئيس مدينة المنيا، و ايمن حسانين رئيس الحى، شريف عبد القادر سكرتير الحى، حيث تم رفع الإشغالات من الشوارع وكذلك الأرصفة الجانبية لتيسير حركة المواطنين، وتجنب التكدس المرورى، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنيا.

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حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا

وأوضح أيمن حسانين رئيس الحى ،أنه تم زراعة الحديقة أمام مدرسة الاتحاد الثانوية وعمل سور حديدي، للحفاظ على سلامة الطلبة وتوفير جو صحى ونظيف خالي من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، كما واصل الحى جهوده المبذولة في قطاع التجميل والتطوير حيث تم دهان البلدورات بشارع العاشر من رمضان أمام مستشفى المنيا الجامعي، وكذلك بطول كورنيش النيل الجنوبي لإظهار مدينة المنيا بالمظهر اللائق بها كعروس لصعيد مصر، وذلك تحت إشراف محمود ابو كريشة نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وبحضور شريف عبد القادر سكرتير الحى. 

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حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، باستمرار الحملات المكثفة للتجميل والتطوير بالمدينة للحفاظ على المظهر الجمالي لها ورفع الإشغالات من شوارع المدينة لتسهيل حركة المواطنين والحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الزحام بالشوارع مع وتطبيق كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن على جميع المخالفين دون أية استثناءات، وتحرير الأرصفة الجانبية بالشوارع والمخصصة لسير المواطنين من جميع الإشغالات

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حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا

حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
حملات تجميل ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا
- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا حملات رفع الإشغالات والتجميل كورنيش النيل بحي جنوب محمود أبو كريشة اللواء ياسر عبد العزيز

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