التحقيق في اتهام حمو بيكا بالتعدي على صاحب محل بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام مطرب المهرجانات حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدي علي صاحب محل وإصابته لرفضه التقاط صورة معه، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال، 38 سنة، صاحب محل، يتهم المدعو محمد محمود مصطفى، وشهرته حمو بيكا، 33 سنة، مغني المهرجانات، بالتعدي عليه بالضرب.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء تواجده بمحطة وقود لتموين سيارته بالكيلو 21 طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي، شاهد حمو بيكا وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعوه ويعتدوا عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول.

ووفقا للمحضر المحرر بالواقعة، أضاف المجني عليه في تحقيقات النيابة عندما قام بمعاتبته للحرس تعدي عليه حمو بيكا بالضرب أيضا محدثا إصابته بحسب أقواله.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات واتهم المبلغ مطرب حمو بيكا والحرس الشخصي له بالتعدى عليه وإحداث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، واخطرت النيابة التحقيقات.

وقررت إدارة مرور الإسكندرية، التحفظ على سيارة مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وتم إرسالها الى "الحضانة" مكان التحفظ على السيارات المخالفة، بسبب الوقوف في الممنوع وعدم حمل رخصه السيارة وتفيم الزجاج وتغير معالمها الجوهرية.

تلقي اللواء أمجد أنور، مدير إدارة مرور الاسكندرية، إخطار من النقيب شاهر قمرة، أحد ضابط بإدارة مرور الاسكندرية، يفيد بمشاهدة وقوف إحدى السيارات بجانب الطريق بشارع فؤاد بمنطقة وسط البلد وعلى الفور قام بكلبشة بسبب مخالفتها.

ثم بعد ذلك حضر الحمو بيكا فطلب منه الضابط رخصة تسيير السيارة فأخبره أنها ليست موجودة فأوضح له الضابط أنه ارتكب مخالفة الوقوف فى الممنوع بمكان غير مخصص للانتظار وكذلك قيادة سيارة دون ترخيص فضلا عن تفييم الزجاج وتغيير معالم السيارة وشكلها الجوهرى.

على الفور، تم عرض الواقعة على اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، الذى وجه مدير ادارة المرور بالتحفظ على السيارة وإيداعها بمكان التحفظ على السيارات المخالفة الحضانة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.