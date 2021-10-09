«خدمة المواطنين» يستجيب لـ26 ألف شكوى واستغاثة خلال سبتمبر بالشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين للاستجابة لـ26635 شكوى خلال سبتمبر الماضي، مؤكداً على أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين والتواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا العام لأهالي الشرقية وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبية احتياجات المواطنين في صورة سياسات وبرامج قابله للتنفيذ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بالاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وأوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة (50) مرة منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية، خلال اللقاءات الأسبوعية لاجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبيه كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

وأشار المحافظ أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجا من مديرية التضامن الاجتماعي وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سياق متصل أضاف إبراهيم عز الدين مصطفىن مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر سبتمبر الماضي (853) شكوى تم الرد على (760) شكوى منها بنسبة 89٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص (93) شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والاستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.