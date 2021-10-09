الرئيس الإيطالي: حان وقت العمل على أزمة المناخ

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمحاولة التخفيف من أزمة المناخ العالمية حيث لم يعد هناك غموض حولها بعد الآن.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسامد»، قال «ماتاريلا»، إن «قمة «كوب 26» المقررة الشهر المقبل حول المناخ في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، ستكون نقطة تحول ويجب أن نكون على علم بذلك».

وأضاف الرئيس الإيطالي، أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر الذي يواجه الإنسانية، داعيًا إلى بدء التوزيع العالمي العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على الفور.

تداعيات تغير المناخ

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن تغير المناخ سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلام والأمن، والوضع الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة لقارة إفريقيا.

وقال «دي مايو»، في ندوة «لقاءات مع إفريقيا» - وهي الدورة الثالثة للمؤتمر الوزاري الإيطالي الإفريقي الذي انعقد في روما الجمعة - إن بلاده تفكر في ظواهر الهجرة التي تحددها الظروف البيئية المتغيرة، والتوترات الاجتماعية والعرقية بسبب نقص الموارد، فضلاً عن الجريمة المنظمة، والإرهاب والتطرف التي تجد أرضية خصبة في الفقر.

وأشار دي مايو - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «أكي» - إلى أن نقص إمدادات المياه والجفاف والحرائق والظواهر الجوية القصوى تهدد استقرار البلدان والأقاليم، وكذلك سبل عيش ملايين من الناس.