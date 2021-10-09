السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكليات فى أول أيام الدراسة: رقمنة جميع الخدمات وكروت ذكية للطلاب

جامعة طنطا
جامعة طنطا

قام  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، بجولة بالحرم الجامعي  فى أول أيام العام الدراسى  الجديد  تفقد  خلالها انتظام الدراسة بكليات الجامعة، وقدم  التهنئة  لطلاب الجامعة القدامى والجدد متمنيًا لهم  التفوق العلمى والتوفيق .

وصرح رئيس الجامعة أنه تم إعداد كروت الهوية الرقمية ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم إعداد كروت ذكية أيضًا للسيارات موضحًا أن الكارت به شريحة تحمل كل المعلومات وله باركود  مشيرا الى  اتاحة المقررات الدراسية على منصات الجامعة  وتوفير خدمة  السداد الإلكترونى للمصروفات الدراسية

‏ أضاف  أن الجامعة اتخذت خطوات متسارعة لدعم البنية التحتية التكنولوجية ورفع قدرات الإنترنت   بالجامعة حيث تم اضافة  47 خادم حديثة مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي، موضحًا أن بتلك الإضافات تكون قدرات مركز البيانات قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفايبر في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

وأوضح  د.محمود ذكى أنه تم الإنتهاء من كافة  الاستعدادات للعام الجامعى الجديد قبل بدء الدراسة  حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالكليات والمدن الجامعية  ، وتجهيز  المعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات والمكتبات  وإطلاق حملة كبرى لتعقيم الحرم الجامعى للوقاية من فيروس كورونا

ووجه د.زكى عمداء الكليات بمتابعة الالتزام  بالإجراءات  الوقائية  وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات الطلابية لضمان سلامة منسوبي الجامعة من  الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي إطار منفصل، تقدم  الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، بخالص التهنئة الى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمناسبة  العيد القومى للمحافظة خلال مشاركته اليوم فى الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا  بهذه المناسبة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وقيادات المحافظة ، والمستشار العسكري بالغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالغربية.

وأكد د.عكاشة أن محافظة الغربية تواكب الانجازات الكبرى فى مصر   حيث حققت  قفزة فى المشروعات التنموية والخدمية، كما حققت  إنجازات كبرى فى مبادرة حياة كريمة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة  
وأشاد د.عكاشة بقيام المحافظة بافتتاح ٣٦مشروعا تنمويا وخدميا جديدا خلال شهر الانتصارات.

وتضمن برنامج الاحتفال  بالعيد القومى للمحافظة  تقديم أوبريت غنائي واستعراضي بعنوان" قلب الدلتا"، وعرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا، و افتتاح معرض الفنون التشكيلية  بالبهو الخارجي للمركز.

رئيس جامعة طنطا خلال جولته بالكليات فى أول ايام الدراسة كروت هوية ذكية للطلاب رقمنة جميع الخدمات - 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا اتاحة المقررات الالكترونية على منصات الجامعة وزارة الاتصالات معامل اجراءات السداد الإلكتروني تكنولوجيا المعلومات ارتداء الكمامات الطبية قاعات المحاضرات الإلتزام بالإجراءات بكليات وتكنولوجيا المعلومات دعم البنية التحتية شبكة المعلومات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا انتظام الدراسة عضاء هيئة التدريس زارة التعليم العالي الاتصالات وتكنولوجيا للعام الجامعى الجديد

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