استمرار تصدر روسيا والهند حصيلة كورونا اليومية في أوروبا وآسيا

شهدت العديد من دول العالم، اليوم السبت، زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، وتصدرت روسيا والهند إصابات القارة الآسيوية.

فعلى الجانب الآسيوي، أعلنت سلطات الصحة في روسيا تسجيل 29 ألفا و362 إصابة، وحصيلة وفيات قياسية بلغت 968 وفاة خلال 24 ساعة؛ وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و 746 ألفا و 718 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 215 ألفا و392 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 19 ألفا و740 إصابة جديدة بكورونا، و 248 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة؛ ليرتفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 236 ألفا و 643 حالة، وهو أقل مستوى يُسجل منذ 206 أيام، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 450 ألفا و375 حالة وفاة.

وفي تايلاند، جرى تسجيل 10 آلاف و630 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة مليون و700 ألف و67 إصابة، فيما تم تسجيل 73 حالة وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 17 ألفا و607 حالات.

أما عن الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 آلفا و10 إصابات جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و654 ألفا و450 حالة. وقالت الوزارة - في بيان - أن حالات الوفاة بلغت 39 ألفا و505 حالات، بعد تسجيل 237 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت كازاخستان تسجيل 1940 حالة إصابة جديدة في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 902 ألفا و61 حالة، بالاضافة إلى تسجيل 30 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و489 حالة.

وفي منغوليا، جرى تسجيل 1665 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات 323 ألفا و322 إصابة فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى ألف و 345 حالة.

أما عن أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1331 إصابة جديدة بكورونا؛ ما يرفع الإجمالي إلى 271 ألفا و205 حالات، فيما جرى تسجيل 30 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 5 آلاف و529 حالة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية 972 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و902 حالة وبعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفعت حالات الإصابة في جميع أنحاء اليابان إلى مليون و709 آلاف و 609 حالات.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية في باكستان 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و 257 ألفا و188 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، سجلت وزارة الصحة 29 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، ليصل إجمالي الوفيات في باكستان إلى 28 ألفا و87 وفاة.

أما على الصعيد الأوروبي، أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 15 ألفا و908 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية كما تم تجسيل 250 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 58 ألفا و331 حالة منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وفي ألمانيا، أفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بتسجيل 8 آلاف و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و65 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و302 ألف و661 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 94 ألفا و178 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2485 إصابة جديدة، و81 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 518 ألفا و995 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 21 ألفا و586 حالات حتى الآن.

أما في بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2012 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليونين و920 ألفا و 874 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي أعداد الوفيات 75 ألفا و864 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1868 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 759 ألفا و543 حالة كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و90 حالة.

وسجلت سلوفاكيا 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 424 ألفا و407 حالات، وتوفي 9 أشخاص بكورونا؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12 ألفا و 729 شخصا.

وسجلت التشيك 1017 إصابات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و 699 ألفا و74 حالة، كما سجلت حالتي وفاة إثر إصابتهم بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 ألفا و499 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2485 إصابة جديدة، و81 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 518 ألفا و995 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 21 ألفا و586 حالات حتى الآن.



وأعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 2844 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 631 ألفا و563 إصابة، كما سجلت السلطات الصحية 29 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و221 حالة.



وأصيب في ليتوانيا 2432 شخصا بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 350 ألفا و29 حالة منذ بداية تفشي الجائحة، وشهدت وفاة 24 شخصا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5209 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.



وسجلت سلوفينيا 883 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 300 ألف و969 حالة منذ بداية تفشي الجائحة، كما سجلت وفاة 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4607 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.



وفي أمريكا الشمالية، سجلت المكسيك 7158 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و714 ألفا و392 إصابة، كما جرى تسجيل 489 وفاة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 281 ألفا و610 وفيات.