5 نصائح لتعليم طفلك التعامل مع التنمر بالمدرسة

حوادث التنمر في المدارس ربما يشعر طفلك بالخوف، وقد يدفعه خجله إلي الإمتناع من إخبارك بذلكإليك بعض النصائح التي يجب تعليمها لطفلك في حالة تعرضه للمضايقات، وفقا لموقع "برايت سايد".

1. استمعى لطفلك تحدثي إلى طفلك حول ما يحدث في المدرسة، واجعليه يشعر بأنه مسموع ومفهوم.

2. عدم التفاعل مع المضايقات، فالمتنمرون يرغبون في الحصول على رد فعل عاطفي من ابنك، لذا علمي ابنك أن يحاول تجاهل الدعابة.

3. علمي طفلك أن يتخيل أن لديه درعًا يحميه من الكلمات الجارحة .

4. تحويل المضايقة من خلال التعلم أن يحول شيئًا سلبيًا إلى شيء إيجابي.

5. الاعتراف بالحقائق، لذا يجب على طفلك أن يتقبل الحقيقة بكل هدوء ولا يخجل منها، فلا حرج في الإصابة بالنمش أو ارتداء النظارات المصدر.