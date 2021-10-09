«تموين الجيزة»: لا مخالفات لمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المواد البترولية

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، متابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى الـ27 محافظة، لتشكيل حملات رقابية مكثفة على محطات البنزين والوقود على خلفية تعديل أسعار المواد البترولية للتأكد من توفيرها بالأسعار الجديدة وعدم التلاعب بعدادات المحطات أو زيادة الأسعار عن الرسمية.

ووجهت الوزارة مديرياتها بالمرور على المحلات التجارية والأسواق المحلية والأنشطه التجارية المختلفة للتأكد من عدم رفع الأسعار بدون أي مبرر.

وأكدت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم المرور لليوم على محطات البنزين والوقود التابعة لشركات القطاع العام والخاص للتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات في محطات البنزين التي تم المرور عليها في مناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تم متابعة والمرور على المحطات قبل الإعلان عن تعديل الأسعار لمعرفة الكميات الواردة قبل تعديل الأسعار الجديدة والكميات المتوفرة لمقارنتها بعد التعديل مباشرة.