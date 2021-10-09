السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: لا مخالفات لمحطات الوقود بعد تعديل أسعار المواد البترولية

محطات البنزين
محطات البنزين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي، متابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى الـ27 محافظة، لتشكيل حملات رقابية مكثفة على محطات البنزين والوقود على خلفية تعديل أسعار المواد البترولية للتأكد من توفيرها بالأسعار الجديدة وعدم التلاعب بعدادات المحطات أو زيادة الأسعار عن الرسمية.

ووجهت الوزارة مديرياتها بالمرور على المحلات التجارية والأسواق المحلية والأنشطه التجارية المختلفة للتأكد من عدم رفع الأسعار بدون أي مبرر.

وأكدت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بمحافظة الجيزة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم المرور لليوم على محطات البنزين والوقود التابعة لشركات القطاع العام والخاص للتأكد من تطبيق  الأسعار الجديدة للمواد البترولية، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات في محطات البنزين التي تم المرور عليها في مناطق مختلفة بالمحافظة، حيث تم متابعة والمرور على المحطات قبل الإعلان عن تعديل الأسعار لمعرفة الكميات الواردة قبل تعديل الأسعار الجديدة والكميات المتوفرة لمقارنتها بعد التعديل مباشرة.

 

وزارة التموين الاسواق حملات محافظة الجيزة زيادة الاسعار الأسعار الجديدة لليوم الثاني المواد البترولية حملات رقابية رفع الأسعار محطات البنزين التلاعب في العدادات محطات الوقود جيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

مدبولى: عازمون على الانتهاء من مشروعات التطوير بالقاهرة فى أقرب وقت

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين فى قضية «اسجد للكلب»

«إديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور والمعلمين والطلاب عبر «الدستور»

«المترو»: إتاحة تحميل استمارة اشتراكات الطلاب إلكترونيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة شريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوجه إلى إسرائيل فى زيارة وداع

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء