السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 479 خريجًا من كلية الهندسة والتكنولوجيا

الاكاديمية
الاكاديمية

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم، بتخريج ٤٧٩ طالبا من أبنائها، دفعة يوليو وسبتمبر ٢٠٢١، والذين حصلوا على درجة البكالوريوس من كلية الهندسة والتكنولوجيا، من جنسیات مصر، سوريا والسودان.

حضر الحفل  السفير أحمد على بري، سفير جمهورية جيبوتى بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، والأستاذ الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو علي، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.

وقال الدكتور إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، إن الأكاديمية شهدت نقلة نوعية جديدة للدراسة الجامعية كمنصة تجمع تحت مظلتها نخبة متميزة من أعضاء هيئةالتدريس والكوادر البشرية، مشيرا إلى أن تم وضع وصياغة استراتيجية فى الفترة ٢٠١٦ حتى ٢٠٢١ ثم تلتها خطة ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦ لرسم شكل الأكاديمية مستقبلا من خلال وضع حلول غير تقليدية لمنافسة الجامعات العالمية، خاصة وأن الأكاديمية نموذج ناجح للعمل العربى المشترك.

وأكد رئيس الأكاديمية أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقدم أعلى جودة تعليمية لأبناء الوطن العربي، مشيرا إلى أن شهادة البكالوريوس الخاصة بخريجى كلية الهندسة والتكنولوجيا معتمدة من أكبر جهة اعتماد من الولايات المتحدة الأمريكية ABET، بالإضافة إلى اعتماد شهادة البكالوريوس الخاصة بكلية الهندسة المعمارية من أكبر هيئة اعتماد للهندسة المعمارية في أوروبا RIBA.

وأشار إلى أن الأكاديمية حققت قفزة نوعية، حيث أصبحت أول جامعة فى مصر تحصل على تقييم ٥ نجوم فى 7 مؤشرات مختلفة ضمن تقييم "كيو إس".

وأضاف فرج أنه على ثقة أن هؤلاء الخريجين سيكونون خير سفراء لأوطانهم من الناحية المهنية والأخلاقية والالتزام، مؤكدا أن الأكاديمية ستكون دائما داعمة للخريجين طوال مشوارهم المهني، فالعلاقة لم ولن تنتهي بين الأكاديمية والخريجين.

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