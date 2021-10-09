السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تطهير مدارس الجيزة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعقيم المدارس
تعقيم المدارس

تستعد مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي غدا، بانتظام كامل بعد فترة من التعليم الأون لاين بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستعدت بعض المدارس بتعقيم الفصول ودورات المياه وتطهيرها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حرصا على سلامة الطلاب.

وشهدت مدارس الجيزة خلال الأيام الجارية أعمال تطهير وتعقيم مكثفة لكافة أرجائها لاستقبال الطلاب بشكل أمن وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وفي ظل جهود المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد كان لأولياء الأمور عدد من الطلبات خوفا على أبنائهم الطلاب.

وتقول مرفت محمد إحدى أولياء الأمور إن كان من الطبيعي عودة الحياة الدراسية بشكلها المعتاد المنتظم بدلا من التعليم الأون لاين خاصة بعد التعايش مع جائحة فيروس كورونا وتوفير الدولة لقاحات كورونا في كافة الأماكن والتشديد على تلقيح المعلمين وكافة المسئولين بالمدرسة.

وتابعت إنه لابد من تخفيف أعداد الطلاب داخل الفصول خاصة بالمدارس الحكومية والعمل على اتخاذ مسافات مناسبة بين كل طالب والأخر لمنع تفشي الفيروس.

وهو ما أكدت عليه نجلاء محمد إحدى أولياء الأمور بضرورة تخفيف أعداد الطلاب داخل الفضول والتشديد على المعلمين ومديري المدرسة بمنع التكدس في أى مكان، لافتا بأهمية عمل متابعة من المحافظة على مختلف المدارس بشكل مفاجأه للتأكد من الإلتزام بكافة الأجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

واستكملت حديثها بأن التعليم الأون كان أزمة لدى العديد من الأهالي كما أن الطلاب كانوا يعيشوا حالة من الاستهتار وعدم الإلتزام بالدراسة، فعودة الدراسة بشكل منتظم يعود بالنفع على الطالب وأولياء الأمور.

وطالبت جهاد مجدي إحدى أولياء الأمور بضوروة توفير لقاح فيروس كورونا للطلاب في أقرب فرصة طالما الدراسة عادت بشكل منتظم حرصا على سلامة الطالب وذاويهم، بجانب عدم تكدس الطلاب داخل الفصول وفناء المدرسة، مشيرة إلى أن لابد من متابعة حالة الطالب الصحية بشكل يومي لتجنب حدوث أى إصابات وتفشي الفيروس بين الطلاب.

العام الدراسى الجديد فيروس كورونا عودة المدارس بشكل منتظم محافظة الجيزة تعقيم وتطهير المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

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