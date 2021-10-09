«تربية نوعية سوهاج» ثاني المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات

حصلت جامعة سوهاج على المركز الثاني خلال مشاركتها فى فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية - برنامج القائد المبدع، الذى نظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، تحت شعار "احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة"، بمشاركة ١٩٠ طالبا متخصصا فى التربية الموسيقية يمثلون ١٦ جامعة مصرية، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال أن الطالبة ياسمين علام بكلية التربية النوعية، فازت بالمركز الثاني فى مسابقات الغناء الفردي على مستوى الجامعات.

وأعرب عبد الخالق، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة، مشيداً بتفوقهم وتميزهم فى كافة الأنشطة الطلابية والمسابقات القمية، وإصرارهم على الفوز بمراكز متقدمة وتمثيل اسم الجامعة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانتها، مضيفاً أن مشاركة الطلاب فى مثل هذه الفعاليات يساهم فى اكتشاف المواهب الصاعدة، وتنمية الابداع والابتكار لديهم، إلى جانب إثراء الحس الفني والجمالي، من خلال التفاعل وتبادل الخبرات مع المشاركين.

ومن جهتها، قالت انتصار أبوالدهب، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إن المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف مواهب الطلاب، حيث سيتم اختيار المتميزين منهم لتكوين فريق أوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل فى معهد إعداد القادة للمشاركة فى جميع الفعاليات القادمة، مشيرة إلى أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت نخبة من المتخصصين والأساتذة رؤساء أقسام التربية الموسيقية بالجامعات المصرية.

فيما تفقد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، عدد من الكليات بمقري الجامعة القديم والجديد للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية فى بداية العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ م، والتأكد من تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل يوم من انتظام جميع الكليات وبدء بانوراما الأنشطة الطلابية وتحية العلم.

وخلال جولته، أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة فرضت عدد من الإجراءات الوقائية لمنع العدوي بالفيروس، من أهمها التطعيم بالجرعة الأولى والثانية لجميع منسوبي الجامعة قبل بدء العام الدراسي، وذلك تنفيذاََ لخطة الدولة فى مواجهة تفشي الإصابة، مع استمرار ارتداء الكمامة الطبية لجميع المترددين على الجامعة، وتوقيع الكشف الحراري عليهم قبل الدخول من البوابات الرئيسية بمقري الجامعة، بالإضافة إلى التأكد التام من مواصلة عمليات التطهير والتعقيم للقاعات الدراسية والفصول والمعامل وجميع المرافق باستخدام المواد المخصصة لذلك.

كما اطمئن "عبد الخالق" على سهولة ويسر وسائل المواصلات من توافر مركبات الجامعة المختلفة للانتقال بين مقريها، وكذلك تابع انتظام المحاضرات، ونسبة الإنجاز التى حققته الكليات فى رفع المقررات الإلكترونية على منصة التعليم الذكية، لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعلم الالكتروني، بالإضافة إلى توفير كل مايلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة الطلاب، وتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على التفوق والنجاح.