الداخلية: ضبط جرائم أموال بـ5.7 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (47) متهمًا، وبحوزتهم (21 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 31 قطعة سلاح أبيض).

ولاحقت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (367) عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة- أسيوط – السويس – الدقهلية – الغربية – الشرقية – قنا- سوهاج– كفر الشيخ– المنوفية- المنيا- الأقصر- دمياط- البحر الأحمر– أسوان– البحيرة- الإسماعيلية- بورسعيد- الفيوم) ، وبحوزتهم (168 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – مخدرات - سرقة)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (498) قطعة سلاح نارى أبرزها (49 بندقية آلية – 67 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدسًا – 331 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 خزينة – 1147 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال ضبط ورش تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما (19 مسدسًا– أجزاء وأدوات التصنيع).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة في ضبط (15) تشكيلًا عصابيًا، ضمت (57) متهمًا، ارتكبوا (71) حادث سرقة متنوعة، وضبط (26) قضية أحداث، وكشف غموض (45) حادثًا متنوعًا، أبرزها (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (79) متهمًا، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (328632) حكمًا قضائيًا، بإجمالى (29478) متهمًا، بينها تنفيذ (1251) حكم جناية، و(124351) حكم حبس، و(156444) حكم غرامة، و(46586) مخالفة.

وشنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (11203 قضايا تموينية متنوعة)، بينها ضبط (165) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (15932 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2,150٫820 جنيه)، وضبط (18) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (643681 لترًا) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (11020) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2047,789) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (301) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (791,645) طن، وكذا ضبط (87) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (117,81) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (77023) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65٫705٫720) جنيه.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى في ضبط (2044) قضية فى مجال التهرب الضريبى (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين).. بمبالغ مالية بلغت (5٫729٫480٫976) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها..وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (6٫771٫355) مليون جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (27) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام – الاحتيالات المصرفية – الرشوة واستغلال النفوذ - غسل الأموال – الكسب غير المشروع) .. بقيمة إجمالية بلغت (234,767,39 مليون جنيه).

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (2) واقعة متنوعة، وضبط (1945) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (293) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (140) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد (19) وحدة من بينها: (لاب توب- وحدات معالجة مركزية- فلتر صوت- راوتر)، وكذا ضبط (153) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (9850) تمثلت فى (كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مطبوعات دوائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية).

ونجحت شرطة البيئة والمسطحات المائية في ضبط (426) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1370) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (65) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (122) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (125) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (407) لنشات سياحية.

وفى مجال الحد من انتشار فيروس (كورونا) تم ضبط (6385) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1917) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (9976) أرجيلة، وغلق (7295) محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق، وضبط عدد (65484) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (65230) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (254) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1362) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1525) متهمًا.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (798٫761 كيلوجرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (337٫383 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (61٫655 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الاستروكس، وزنت (17٫472 كيلوجرام، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (2٫76 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الآيس، وزنت (7٫135 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت ( 1٫278 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (520 جرامًا)، وكمية من بذور قنب "بانجو" ، وزنت (51 جرامًا) و(91٫288) ألف قرص مؤثر و(29,162) ألف قرص ترامادول مخدر و(526,500) ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (90) مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (8) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى (75٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (4) قضايا بإجمالى (6) متهم .. بمضبوطات بلغت (180 كيلوجرامًا)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (240284) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (36201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 5649 موقف عشوائى، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (297 سيارة – 50 دراجة نارية).

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (10) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية)، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (584) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.