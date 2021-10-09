السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

موعد إعلان الفائزين بجائزة «عبدالصبور» للشعر

صلاح عبد الصبور
صلاح عبد الصبور

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة؛ يقيم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساء غد الأحد، احتفالية كبرى بمقر البيت بمركز إبداع الست وسيلة (خلف الجامع الأزهر)، لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور لأفضل ديوان مخطوط لشعر الفصحى، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي.

ضمت لجنة التحكيم من الشعراء: أشرف عامر، حسن طلب، حسين حمودة، السماح عبد الله ومحمد السيد إسماعيل، وتقدم للمسابقة 41 ديوان شعر فصحى من مختلف محافظات مصر.

كان قطاع صندوق التنمية الثقافية قد أعلن عن المسابقة أوائل شهر يوليو الماضي، والتي تزامن إطلاقها مع احتفالات مختلف قطاعات الوزارة بذكرى الراحل الكبير.

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ومن جانب آخر؛ أطلق قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري، ممثلا في البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، وذلك ضمن الفعاليات التى أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لاحتفاء الوزارة بمرور 40 عاما على رحيل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون النص المسرحي المقدم وفق المواصفات والضوابط الشعرية، وإلا يكون قد سبق نشر النص المقدم للمسابقة بأية وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحي، وأن يكون النص مكتوبا باللغة العربية الفصحى فيما لا يقل عن 30 صفحة مطبوعة ببنط 14، ويرسل بالبريد الإلكتروني بصيغة (word)، وللمتسابق الحق في الاشتراك بنص واحد فقط في المسابقة.

وتضمنت المسابقة أربعة جوائز، الأولى هى إنتاج وعرض النص المسرحي الفائز بالجائزة الأولى على أحد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، ويتقاضى الفائز الأجر المقرر وفقا للقواعد المعمول بها بالبيت الفني للمسرح، الثانية عشرة آلاف جنيه، الثالثة سبعة آلاف جنيه، والرابعة خمسة آلاف جنيه.

الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بيت الشعر العربي قطاع صندوق التنمية الثقافية جائزة الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور التنمية الثقافية قطاع شؤون الإنتاج الثقافي مسابقة صلاح عبد الصبور للمسرح الشعري

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