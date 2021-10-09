السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدارس مصر الجديدة تستقبل الطلاب بالورود فى أول أيام العام الدراسى (صور)

طلاب
طلاب

انتظمت الدراسة اليوم في مدارس مصر الجديدة التعليمية، باليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

والتزمت المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية، والتزام فريق العمل بكافة التعليمات، والإشراف المشدد ومسافات التباعد بين الطلاب.

وقامت المدارس بتوزيع الورود على الطلاب احتفالا بالعام الدراسي الجديد. 

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وانطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ في ١٢ محافظة هي الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية، وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربى ولغات، بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية.

وتبدأ الدراسة غدا الأحد بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

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وفي ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطاع التعليم الفني اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء الدراسة اليوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه تم التنبيه على جميع المسئولين بالمدارس الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في ضوء التعليمات والكتب الدورية الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت إلى أنه فى إطار التوسع فى تطبيق البرامج الدراسية المطوره ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل في (300) مدرسة فنية إضافية ليبلغ عدد المدارس المطبق بها البرامج المطورة (413) مدرسة ثانوية فنية منهم (245) مدرسة صناعية، و(67) مدرسة تجارية، و(72) مدرسة زراعية، و(29) مدرسة فندقية.

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وتابعت الوزارة أثمر التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفنى والمديريات التعليمية إلي الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، حيث تم إعداد (512) من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.

على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم شمال سيناء التعليم الفنى وزارة التربية والتعليم مدارس القاهرة المدارس المصرية اليابانية مواجهة فيروس كورونا الدكتور طارق شوقي الأقصر وأسوان التربية والتعليم فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس الثانوي العام الدراسى الجديد الدكتور طارق شوق الاجراءات الاحترازية

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وائل لطفي

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