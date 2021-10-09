السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

غدًا.. القومي للمرأة ببني سويف يطلق حملة طرق الأبواب

محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، توجيهاته  بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمرحلة الثانية من  حملة طرق الأبواب والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة، تحت عنوان (المرأة صانعة السلام) والمقرر انطلاقها "غدًا الأحد".

وذلك بعدما تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر الماضي وتستهدف ترسيخ ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج والمشروعات التنموية الكبرى، مع التركيز على  القرى  المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضحت "نرمين محمود" مقررة فرع المجلس ببني سويف، أن الحملة تستهدف مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام والأمن وازدهار وتنمية مجتمعاتها المحلية، عبر التواصل المباشر مع المرأة والأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب ونشر رسائل الحملة، موضحة أن أولى فعاليات الحملة ستبدأ اليوم يوم تدريبي بالمجلس لتدريب المشاركات في الحملة من المتطوعات والرائدات الريفيات، قبل نزولهن القرى المستهدفة في الحملة التي يتم تنفيذها في الفترة من 10 إلى  12 أكتوبر الجاري.

وأضافت مقررة الفرع، أن  المرحلة الثانية من الحملة تستهدف 18 قرية  بمراكز، ناصر ،ببا وبني سويف ( أبو شربان، طرشوب، بني مؤمنة ، فزارة، عزبة الحديدي، كوم الصعايدة، نزلة الزاوية، الفقاعي، كوم أبوخلاد، بني عدي، دنديل، الرياض، الزيتون، حسن نامق، نجع العرب، الحمام، بجانب قريتي باروط وأهوة)، حيث تتضمن الحملة، بجانب التدريب المسبق للرائدات الريفيات والمتطوعات المشاركات في الحملة، فعاليات فنية وحرفية  تضم المواطنين  بالقرى المختارة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة  باسم "مصر أرض الأمن والسلام".

 

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